السفير حداد: الاتهامات باستخدام سوريا الكيميائي يستهدف النجاح المحقق بمشاركة القوات الجوية الروسية

جهينة نيوز

قال السفير السوري في موسكو، رياض حداد، إن اتهام واشنطن لدمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية يهدف إلى تعليق النجاح الذي تحققه سوريا بمشاركة القوات الجوية الروسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس الماضي، أن روسيا تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأضافت الخارجية أن القوات الجوية الفضائية الروسية تدعم الجيش الروسي في مكافحته للإرهاب.

وأكدت أن قوات روسيا الجوية الفضائية تدعم القوات المسلحة السورية من أجل "إزالة التشكيلات الإرهابية نهائيا من سوريا".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون عملا مشتركا، مضيفة أن تقسيم الإرهابيين إلى "جيدين" و"سيئين" غير مقبول.

وبشأن المفاوضات المرتقبة بين وزارء خارجية الدول الضامنة، قالت الخارجية الروسية إنها تدعم "بشكل ثابت ومستمر" استقلال ووحدة الأراضي السورية.

ويناقش وزراء خارجية الدول الضامنة، غدا الجمعة، نتائج شراكتهم في حل الأزمة السورية منذ عام.