مركز المصالحة: 30 ألف شخصاً غادروا الغوطة عبر معبر حمورية اليوم

جهينة نيوز

قالت وزارة الدغاع الروسية، اليوم السبت إن 30 ألف شخصا غادروا منطقة الغوطة الشرقية عبر معبر الحمورية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المركز الروسي للمصالحة، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أن نحو 30 ألف شخصا خرجوا من الغوطة الشرقية عبر معبر الحمورية. وأضاف "حتى اللحظة خرج 30 ألف شخصا، وما زال الناس يغادرون".

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري يفتوشينكو، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه جرى إخراج 5023 شخصا من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني المفتوح منذ 15 آذار/ مارس، والذي يمر من خلال حمورية، سقبا وحزة.

سبوتنيك