اقالة النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي!

جهينة نيوز

أقال جيف سيشنز وزير العدل الأمريكي، اليوم السبت أندرو مكابي النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي كان له دور كبير في تحقيقات المكتب مع هيلاري كلينتون ودور روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وانتقده الرئيس دونالد ترامب مرارا.

ونقلت رويترز عن سيشنز قوله: بناء على تقرير المفتش العام ونتائج مكتب المسؤولية المهنية التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي، أنهيت عمل أندرو مكابي بشكل فوري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر أمس الجمعة، إقالة مستشاره للأمن القومي، هربرت ماكماستر، ويجري الرئيس حاليا مشاورات بشأن من يخلفه في المنصب.

وقالت مصادر في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب يأخذ وقته للتفكير في من يخلف ماكماستر في منصبه، حتى لا يشكل الأمر "إهانة للجنرال"، ولكي يجد الرئيس مرشحا قويا لتولي المنصب، حسب صحيفة واشنطن بوست، ومن المحتمل أن يشهد البيت الأبيض عددا من التغييرات التي تشمل مسؤولين كبار، وهو ما يشعر العاملون فيه بالخوف.