"مصدام مدرع" يضمن تقدم الجيش في ريف دمشق!

جهينة نيوز

تقوم دبابات "تي-72إم1" بدور "المصدام المدرع" في عملية تحرير ريف دمشق من المسلحين.

وتتقدم هذه الدبابات قوات الجيش السوري التي تواصل عمليتها الهادفة إلى تحرير ريف دمشق من سيطرة المسلحين.

وتم تركيبها على مقدمة الدبابات وجوانبها وأبراجها خلال التعديل الذي أجراه أفراد اللواء 105 للحرس الجمهوري. وتأكدت جدوى التعديل خلال استخدام الدبابات.

صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن جنود الدبابات في الجيش السوري تعرضوا في وقت سابق للانتقادات. ذلك أنهم كانوا يقعون في أخطاء خاصة عندما خاضت دبابات "تي-72" المعارك بشكل انفرادي. وتم تصحيح تلك الأخطاء بدليل أن الدبابات تخوض الآن المعارك مدعومة من قبل المدفعية والمشاة وهو ما أدى إلى تقليل خسائر الجيش السوري في المدرعات إلى الحد الأدنى.

المصدر : سبوتنيك