امدادات عسكرية مجانية إلى لبنان من هذا البلد!؟

جهينة نيوز

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وافريقيا ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف ان روسيا حريصة على دعم الجمهورية اللبنانية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها مؤكدا حرص بلاده على دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي تحفظ السلام والاستقرار في لبنان.

وتدعم روسيا الجيش اللبناني عبر تزويده بأسلحة ومعدات عسكرية.

وقال بوغدانوف في كلمته أمام المؤتمر الدولي الثاني لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية: نظرا إلى محدودية الموارد المالية للبنان من جراء التقلبات الاقتصادية الإقليمية غير المواتية والتدفق المنقطع النظير لللاجئين من سوريا المجاورة قررت روسيا توريد جزء من الإمدادات العسكرية للبنان كمنحة لا ترد.

وانطلق المؤتمر الدولي الثاني لدعم الجيش اللبناني والقوى الامنية في روما العاصمة الإيطالية تحت شعار "لبنان وبناء الثقة: أمن قابل للحياة للبلد والمنطقة" بمشاركة ممثلين عن 37 دولة والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

وأعلن المغرب عن استعداده لتقاسم تجربته مع لبنان في المجالات المتعلقة بتعزيز الكفاءات والتدريبات العسكرية وأمن الحدود وكذا مكافحة الإرهاب.