مصر تستأنف ضخ الغاز الطبيعي للأردن اعتباراً من مطلع العام المقبل

جهينة نيوز

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إعادة ضخ الغاز الطبيعي المصري للأردن اعتبارا من مطلع العام المقبل، وذلك بعد توقف دام نحو أربع سنوات.

وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم السبت وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن وزير البترول المصري عرض، خلال لقائه وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة في عمان، التطورات المتعلقة بخطط واستراتيجيات الحكومة المصرية للتعامل مع الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى وجه الخصوص (حقل ظهر) الذي بدأ إنتاج الغاز الطبيعي مؤخراً.

وكان تصدير الغاز الطبيعي المصري للأردن قد توقف، في أيار/مايو 2014، عقب تفجير مسلحين مجهولين، خط الغاز بمنطقة لحفن جنوبي العريش في شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، بواسطة زرع عبوات ناسفة وتفجيرها عن بُعد.

وتقدر بيانات رسمية كلفة انقطاع الغاز الطبيعي المصري عن الأردن بحوالي 6 مليارات دولار وذلك بسبب التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.