ممثلة إسرائيلية تواجه هجوماً لاذعاً بعد نعيها لـ "ستيفن هوكنغ"؟!

جهينة نيوز:

تعرضت الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت" لهجوم لاذع عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد نعيها لعالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ، الذي توفي الأربعاء 14 مارس/ آذار الجاري.

وقد نعت جادوت هوكينغ، الذي أصيب في وقت مبكر من حياته بمرض التصلب الجانبي الضموري، المعروف أيضاً باسم مرض العصبون الحركي، الذي سبب له شللاً تدريجياً على مدى عقود من الزمن، بهذه الكلمات: فلترقد بسلام دكتور هوكنغ، فأنت الآن حر من أية عوائق حركية، إن ذكائك وحكمتك سيحظيان بالتقدير للأبد.

واعتبر الكثيرون تعبير جادوت "عوائق حركية" مهين، وهو إشارة على أن لديها عنصرية تجاه الأشخاص الذين لديهم إعاقة، وأكدوا لها أن إعاقة ستيفن هوكينغ لم تمنعه من تغيير العالم.

وكما اشتهرت جال جادوت منذ 2016، ومروراً بالعام الماضي، من تجسيدها لشخصية البطلة الخارقة "واندر وومان".

وكان هوكينغ قد ولد عام 1942 في أكسفورد بإنجلترا، قبل أن يعاني من شكل نادر مبكر الظهور وبطيء التقدم من التصلب الجانبي الضموري، المعروف أيضا باسم مرض العصبون الحركي، الذي سبب له شللا تدريجيا على مدى عقود من الزمن، وكان الأطباء يتوقعون وفاته بعد عامين فقط من إصابته بالمرض في عام 1963.

واشتهر عالم الفيزياء النظرية بعمله الرائد في ما يتعلق بالثقوب السوداء والنسبية، وألف عدة كتب علمية شائعة بما في ذلك كتاب "تاريخ موجز للزمن" عام 1988، والذي بيعت منه أكثر من 10 ملايين نسخة.