بالصور: تأمين خروج أعداد كبيرة من مدنيي الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية

السبت, 17 آذار 2018 الساعة 12:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور: تأمين خروج أعداد كبيرة من مدنيي الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية

أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا