"سفاح داعش" مقتول في ظروف غامضة!!

جهينة نيوز

قتل مكسيم هوشار المعروف بسفاح داعش ( 27 عامًا)، والذي ادرجته الولايات المتحدة على اللائحة السوداء لـ"الإرهابين الأجانب" منذ ثلاث سنوات، بسبب ارتكابه جرائم إرهابية.

وظهر الشاب الذي لقب بـ"السفاح الداعشي" لعدة سنوات، في أواخر عام 2014، في مقطع فيديو صادم وهو يقطع رأس رهينة أمريكي، وذبح 18 أسيرًا من الجيش السوري في نفس المقطع.

وكانت ظروف القتل والوقت تحديدًا غير معروفين.

يذكر أنه "نشأ في بلدة صغيرة في نورماندي، وكان معتنقًا المسيحية، ثم اعتنق الإسلام في عام 2009".

انضم "هوشار" للجماعات الإرهابية المتطرفة من خلال معرفته بهم على الإنترنت، وعرف باسمه الحركي لعدة سنوات بـ"أبو عبدالله الفرنسي"، ودعا الكثير للانضمام إلى الجماعات المتطرفة.

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