روسيا تطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا ولا موافقة على ترخيص قنصلية بريطانية في سان بطرسبورغ!

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت ، أن 23 دبلوماسيا بريطانيا "غير مرغوب فيهم في البلاد" وتطالب مغادرتهم روسيا في غضون أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان: "تم إعلان 23 دبلوماسيا بريطانيا في موسكو، أشخاص غير مرغوب فيهم في البلاد ونطالب مغادرتهم روسيا في غضون أسبوع".

كما أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تسحب موافقتها بشأن افتتاح قنصلية بريطانية في سان بطرسبورغ.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنها أصدرت قرارا بتعليق أنشطة المجلس الثقافي البريطاني في الاتحاد الروسي، بسبب الوضع غير المستقر للمجلس.

وحذرت الخارجية الروسية بريطانيا من أنها تحتفظ بحق الرد، في حال تم اتخاذ إجراءات "انتقامية" أخرى غير ودية جديدة تجاه روسيا.

وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت، في وقت سابق، صباح اليوم السبت، استدعائها السفير البريطاني في روسيا، لوري بريستو.

وأعلنت الخارجية البريطانية في وقت سابق عن قائمة التدابير الموجهة ضد روسيا، مشيرة إلى أن بلادها قررت ترحيل أكثر من ثلث الدبلوماسيين الروس (23 شخصا)، وأعطتهم مهلة مدتها أسبوعا لمغادرة البلاد، فضلا عن تعليق جميع الاتصالات الثنائية وسحب دعوتها لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف لزيارة المملكة، وتجميد الأصول الروسية، ردا على الاتهامات التي توجهها لندن إلى موسكو بشأن تسميم ضابط روسي سابق في بريطانيا، وهو ما نفته روسيا في أكثر من مناسبة.