مروحية سورية تعترض صاروخ "اوسا" أطلقه الارهابيين وتنجو

جهينة نيوز

نشر تنظيم جيش الاسلام الارهابي فيديو لقيام عناصره بإطلاق صاروخ مضاد جوي طراز " 9K33 Osa" لإستهداف مروحية سورية و لوحظ في الفيديو المنشور حذف مشاهد إنفجار الصاروخ حيث تم تصويره خلال مساره على جهاز الرادار و وقف المشهد قبل انفجاره و تصويره خلال الاطلاق و وقف المشهد قبل إنفجار الصاروخ, و بحسب مصادر جهينة نيوز فقد تمكنت المروحية السورية من تفجير الصاروخ على مسافة آمنة من المروحية عبر إطلاق ألغام حرارية هي التي دفعت المسلحين الى حذف مشاهدة إنفجار الصاروخ التي تظهر نجاة المروحية من الصاروخ.

و أفادت مصادر اعلامية أن الطيار الذي تصدى للصاروخ من مدينة حمص بخير و هبط بمروحيته بسلام .

و يذكر أن أجهزة حماية متطورة شوهدت على مروحيات سورية مثل نظام بريزيدنت-اس و نظام ريتشاغ اي في المتطور.

,و فيما يلي الفيديو الذي بثه الارهابييون و حذفوا منه مشاهد إنفجار الصاروخ.