16 شهيد وعشرات الاصابات في قصف القوات التركية لمشفى عفرين وخروجه عن الخدمة!

جهينة نيوز

تواصل القوات التركية والمجموعات الإرهابية التابتة له تصعيد عدوانه على منطقة عفرين وقصفه الأحياء السكنية والمنشآت والبنى التحتية بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

وحول القصف التركي الذي طال مشفى عفرين ليل امس الجمعة قال مدير المشفى الدكتور جوان محمد إن القصف على المشفى أدى إلى إلحاق دمار كبير به مشيرا إلى خروجه عن الخدمة حاليا.

وأفادت سانا أن 16 مدنيا بينهم أطفال استشهدوا وأصيب عشرات آخرون بجروح إثر القصف التركي على مشفى عفرين.

ولفت إلى أن القوات التركية واصلت قصفها بالاسلحة الثقيلة مدينة عفرين مركزة اعتداءاتها على مركز المدينة المكتظ بالسكان ما تسبب باستشهاد 6 مدنيين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة بينهم عدد من الأطفال.

وتسبب القصف خلال الساعات القليلة الماضية بوقوع أضرار مادية كبيرة بالمباني والمنشآت والبنى التحتية وإجبار مئات العائلات على الفرار من مركز المدينة بحثا عن الأمان المفقود نتيجة القصف المكثف على منازلها.