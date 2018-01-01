الدفاع الروسية: امريكا تعيق وصول أية منظمات إنسانية إلى الرقة

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الولايات المتحدة الأميركية تعيق وصول أية منظمات إنسانية الى مدينة الرقة وكذلك بعثة الأمم المتحدة لتقييم حجم الكارثة الإنسانية.

وجاء في البيان: "تستمر الولايات المتحدة في إعاقة وصول ممثلي أية منظمات إنسانية إلى الرقة، ناهيك عن تنسيق وصول بعثة التقييم من الأمم المتحدة إلى المدينة، والتي يجب أن توثق حجم الكارثة الإنسانية، لتحديد حجم المساعدات الإنسانية الطارئة لما تبقى من السكان ".

وجاء أيضا في البيان، أنه على الرغم من تصريحات ممثلي الجيش الأميركي حول الاستعداد بتمرير قافلة مساعدات إنسانية لللاجئين في التنف، يرفض ممثلو القيادة العسكرية الأميركية إعطاء ضمان بشكل قاطع أن هذه المساعدات سيتم توزيعها على اللاجئين فقط، وليس على الميليشيات المسلحة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

سبوتنيك