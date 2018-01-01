قانون جديد لـ"الفيفا" في كأس العالم 2018 إلى جانب "تقنية الفيديو"!

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقراره لمجموعة من القوانين الجديدة خلال اجتماع المجلس التنفيذي لـ"الفيفا" والذي عقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قانونا يسمح بإجراء تبديل رابع.

وصرح "الفيفا" بأنه سيسمح للمنتخبات بإجراء هذا التغيير فقط في حال وصول المباريات إلى الأشواط الإضافية.

وأكد "الفيفا" أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بدء من بطولة كأس العالم 2018 والمقررة في روسيا صيف العام الحالي.

وإلى جانب هذا القانون أقر عددا من القرارات التي تتعلق باستخدام "تقنية الفيديو" في الحالات التحكيمية المثيرة، حيث سيستطيع حكم المباراة الإستفادة من هذا القانون في التدقيق بصحة الأهداف المشكوك بها وحالات الإعاقة بالإضافة لحالات التسلل.