"شي جين بينغ" رئيساً للصين لخمس سنوات أخرى

جهينة نيوز

أعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بالإجماع، اليوم السبت انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية لفترة أخرى مدتها خمس سنوات.

وأجريت انتخابات رئيس الدولة صباح اليوم السبت، في الجلسة العامة الخامسة للدورة الأولى للمجلس الوطني الصيني لنواب الشعب الصيني الثالث عشر، عن طريق الاقتراع السري.

يذكر أن البرلمان كان قد وافق، يوم الأحد الماضي، على تعديل الدستور لإلغاء القيود على فترات الرئاسة مما يعني أن بوسع شي البقاء رئيسا للبلاد إلى أجل غير مسمى.

وكان الرئيس الصيني شي جين بيغ قد أعرب عن أمله في نزع سلاح كوريا الشمالية النووي من خلال المحادثات التي تجري بينها والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار شي إلى أنه يتوقع قمة سلسة بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في مايو/ أيار المقبل.

وخلال اجتماع لشي مع وفد من الأمن القومي الكوري الجنوبي، قال الرئيس الصيني إن هناك فرصة مهمة لتهدئة التوتر بين الكوريتين، داعيا الطرفين إلى الصبر والحذر.

سبوتنيك