أبراج يوم السبت 2018/3/17 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٧/ ٣: يحب انهاء اعماله ومشاريعه نهاية سعيدة شخص مقنع يوظف سحره، يشق طريقه، دائما محظوظ، نادرا ما يعيش حالة عوز مادي، يتميز بالذوق المنزلي، مزاياه قيادية لا يعرف الحلول الوسط، دائما يشعر بجمال الحياة، متفنن يتعلق بالعائلة مشاريعه نهايتها سعيدة، عقله راجح يكره الغش، الايام القادمة فيها تحدي وعبء، عقل راجح هدفه الأساسي الصداقة، تحدي وفرصة للسفر ومتابعة العقود الاشهر المقبلة ارتباط للبعض او شراكة او تسوية او استرداد دين، فرصة ثمينة استعادة موقع، ايامك القادمة سعيدة، تغيير اقامة او اهتمام باولاد

جهينة نيوز

الحمل: تحدد مسارك وتضع هدف امام عينيك، نهارك فيه تاخير والتباس وملل وبوصول القمر لبرجك تطوي صفحة وتتحسن تدريجيا وتفرح لاخبار جيدة، تنفض غبار التعب والوهن، انتظر حتى يصل القمر لبرجك، تتوسع أمامك الآفاق وتنجذب لأشخاص

الثور: يحمل لك نهارك ترفيه عن النفس ومشاركة بنشاط اجتماعي، نهار فيه حظوظ ونجاحات على كل المستويات، تحرك بذكاء ومساء تراوح اعمالك مكانها ويكون الجو فيه بعض الفوضى، كن حذرا بانتقال القمر للحمل

الجوزاء: نهار متعب، حاول ان تتنفس وتقدم افضل ما عندك ولا تستخف بالعمل فنهارك يحمل اعمال متنوعة، حاول ألا تجازف بمركزك الاجتماعي حتى لا تسبب الفشل لنفسك، بانتقال القمر لبرج العقرب مساء تنتقل لمرحلة إيجابية وتسمع مباحثات مع الاصدقاء، فترة جريئة للتحرك بكل الاتجاهات في المساء، مرهف الحس تتلقى عرض او دعوة

السرطان: انت اليوم مختلف عن الفترة الماضية، عندك استعداد فوري للحماس، نهار مناسب للمفاوضات، فترة متعبة تترك صورة ايجابية عنك، تعامل مع غرباء وتعديل على اسلوب عملك حتى تصل لتسوية، مسائل عالقة في اليومين القادمين بسبب بعض المسؤولين او السلطة المفروضة عليك

الأسد: تبدأ بشي جديد، تعالج موضوع قديم، تعالج موضوع سري تعمل على شيء يتعلق بالفواتير والاستحقاقات، يعرض اعماله للتأجيل والتسويف، تلعب دور الحكم في النزاعات وبإمكانك ان تعالج الأمور بمنطق وموضوعية، مساء تكون الظروف مناسبة للفرص والاتصالات الناجحة، يومين جيدين

العذراء: حاول ان تكون واثقا من نفسك ولا تجادل لمجرد الجدال وانتبه لا تنفعل وخاصة مع الشركاء، بإمكانك ان تنجح وتعمل لقاء شرط ان تكون هادئ، مساء وضعك أفضل مساء وهي فترة إيجابية تعالج مسائل مالية، لا تستعجل بإعطاء أي موافقة قبل ان تسمع النصائح والاستشارة، استشارات أموال وامور تحسين اموال او قصة استشفائية تظهر مساء، اموال في الطريق وشخص يحاول استرضائك كنوع من المصالحة العاطفية

الميزان: نظم وقتك ونظم الواجبات، يتراكم العمل عليك تجنب التأجيل او التأخير وتجنب طلب المساعدة من محيطك حتى لا تعرض نفسك للارهاق، مساء اعتبر الفترة متوترة لا تنفعل على صعيد المشاكل الخاصة او الشراكة، حاول إيجاد قاسم مشترك، طاقة كبيرة على العمل، احذر من العرقلات مساء

العقرب: الفترة جيدة لتناقش موضوع ما، تنطلق وتقدم مساعدات لاشخاص من محيطك، ظروف مشجعة، لقاءات ناجحة على انواعها، هدف تحققه على صعيد اولاد تقضي وقتا رائعا مع الاحبة وخاصة ان الاصدقاء لهم دور ايجابي بالطمأنينة، تعمل ضمن فريق، عمل يتراكم انتبه لصحتك مساء

القوس: تتوصل لإنجازات كبيرة، يومين فيهما حظ وازدهار وإنجاز ، تخضع لمساءلة على صعيد العائلة او جهة فاعلة، كن حذرا اليوم من تبادل التهم مع العائلة، تفتح أبوابا للتواصل وتنجخ مساعيك تلتقي مع الاحبة ويكون التفاهم سيد الموقف، تغير مكان إقامتك

الجدي توسع دائرة التقارب او التلاقي، مرونة بالحوارات وتفكر بصحتك، خبر فيه منفعة وخير لك للحركة التي تقوم بها، المسؤوليات صعبة ويطلب منك مساعدة منزلية من العائلة، او تظهر أعطال منزلية لذلك خفف عنك وابتعد عن إثارة الملاحظات الجارحة مساء

الدلو: نهارك فيه نجاح وتفاوض يخص مال او تناقش راتب او تتلقى مفاجأة سارة او هدية، مساء تعبر عن عواطفك ورايك الواضح، تقوم بزيارات واتصالات وتفتح الفترة القادمة على الاحتمالات المتنوعة، التقصير ممنوع لذلك تكون في حركة واخوة وجيران تبدأ فيها من الليل، جهز نفسك من المغيب للحركة

الحوت: تستفيد من وجود القمر ببرجك نهار مثمر ونشيط وخاصة ان القمر ببرجك للمساء، تطرح أفكار جديدة، بانتقال القمر من برجك تناقش مواضيع مالية قبل ان توافق على اي عقد، مساء قوة تتحمل فيها الدفع والمكاسب