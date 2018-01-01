وفاة مضيفة تعمل لصالح "طيران الامارات" بعد سقوطها من باب الطوارئ

جهينة نيوز:

توفيت مضيفة طيران تعمل لحساب شركة "طيران الامارات" بعدما وقعت من باب طوارئ في طائرة مركونة في مطار عنتيبي على ما قال ناطق باسم مستشفى في العاصمة الاوغندية.

واكد فرنسيس سيكاندي الناطق باسم مستشفى كيسوبي الذي ادخلت اليه الضحية بعد سقوطها الاربعاء، وفاتها مساء الخميس.

وقالت ادارة الطيران المدني الاوغندية في بيان ان تحقيقا فتح بعدما "فتحت امرأة من طاقم الطائرة على ما يبدو باب الطوارىء وسقطت من طائرة تابعة لطيران الامارات حطت من دون مشكلة" في عنتيبي.

وقالت شركة طيران الامارات من جهتها "ان احد افراد طاقمنا سقط من باب مفتوح خلال استعدادات الصعود الى الطائرة".

وتعهدت الشركة في بيان التعاون مع السلطات في التحقيق.

وقال الشاهد ايزاك سيريمبا الذي يعمل في المطار ان الامر قد يكون "انتحارا" في حين ذكرت صحيفة "ذي ديلي مونيتور" المحلية ايضا ان السقطة متعمدة نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها.