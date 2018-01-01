الخارجية تطالب الأمم المتحدة بإيصال المساعدات لآلاف المدنيين الخارجين من الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم ان سورية استطاعت وعلى مدى الأيام الماضية إزاحة الستار عن أكبر عملية كذب وخداع مارستها المجموعات الإرهابية المسلحة في الغوطة الشرقية حيث أمنت قواتنا المسلحة خروج الآلاف من المدنيين المحاصرين من الداخل في الغوطة ونقلهم ولا تزال إلى أماكن إقامة آمنة.

واضاف المصدر: ان آلاف المواطنين خرجوا رغم كل المحاولات المستميتة من المجموعات الإرهابية منعهم من ذلك وأمام وسائل الإعلام يؤكد أن كل الروايات والصراخ والعويل الذي مارسته بعض الدول على حساب أرواح المدنيين ما هو إلا كذب ونفاق توضحت صورته أمام العالم عندما خرج هؤلاء المدنيون سيرا على الأقدام من مناطق الإرهابيين إلى كنف الدولة ويدحض إلى الآن كل الشعارات الرنانة التي تم استعمالها على مدى سبع سنوات من قبل هذه المجموعات ومشغليهم من الدول الإقليمية والغربية

وتابع المصدر: سورية إذ تؤكد أنها جاهزة لتأمين جميع احتياجات كل مواطنيها أينما كانوا وتضع الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية أمام مسؤولياتها وتطالبها إن كانت فعلا كما تقول حريصة على حياة المدنيين وعلى تأمين المساعدات لهم بإرسال هذه المساعدات إلى الأماكن الحالية التي تؤوى الآلاف من المدنيين في ريف دمشق.