بالفيديو..تسجيل صوت ظاهرة بركانية مرعبة لأول مرة في العالم

جهينة نيوز:

قام باحثون بتسجيل الصوت المرعب للرعد البركاني لأول مرة في العالم، اعتمادا على ظاهرة الرعد والبرق الناشئة عن ثوران بركان.

واستخدم الباحثون في الدراسة الجديدة ميكروفونات موجودة في جزيرة مجاورة، لرسم خرائط ضوضاء بركان Bogoslof، في جزر ألوشيان في ألاسكا، وهي سلسلة تضم أكثر من 50 جزيرة بركانية في شمال المحيط الهادئ.

ويذكر أن العواصف الرعدية نادرة في جزر ألوشيان، لذلك عندما اكتشفت أجهزة الاستشعار الصواعق، فهذا يعني على الأرجح أن هناك ثوران مستمر، وفقا للباحثين.

وبدأ بركان Bogoslof بالغليان، في ديسمبر 2016، وثار أكثر من 60 مرة، حتى أغسطس 2017. وسُجل الرعد البركاني في ثورات البركان يوم 8 مارس و10 يونيو الماضي.

وفي 8 مارس، سجلت الميكروفونات 6 نبضات صوت متميزة على الأقل، حدثت بعد 3 دقائق من بلوغ نشاط الصواعق للذروة. وكانت على بعد 60 كلم من البركان، لذا استغرق الصوت 3 دقائق للوصول إلى الميكرفونات.

أما في 10 يونيو، التقطت الميكرفونات صافرات صوت قادمة من اتجاه مختلف قليلا، مقارنة بالأصوات الصادرة عن الثوران.

المصدر: ديلي ميل