الـLBCI ومارسيل غانم ينهيان تعاونهما الإعلامي

جهينة نيوز:

صدر عن المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال والاعلامي مارسيل غانم البيان التالي:

بعد 27 عاما من قصة نجاح وكلام الناس، مرسيل غانم والمؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ينهيان صفحات تعاون مضيئة في حياة الاعلام اللبناني، وهو افتراق في التعاون وليس فراق في النضال الاعلامي والحريات.

وتمنى رئيس مجلس الادارة الشيخ بيار الضاهر النجاح لغانم في مسيرته الجديدة."

و ذكرت صحيفة الأخبار أن غانم لمّح إلى خلافات في «وجهات النظر» بينه وبين الضاهر. لكن تلك الخلافات ليست جديدة، فهي تطفو إلى السطح كل فترة وتبدأ وسائل الاعلام بالكلام عن الخلاف بين رئيس مجلس الإدارة وبين غانم. و لكن هذه المرة يبدو أن وتر الأزمة أقوى من المرات السابقة

المصدر وكالات