قرار تاريخي لـ"فيرزاتشي" في عالم الأزياء

جهينة نيوز:

أعلنت دار الأزياء العالمية فيرزاتشي التراجع عن استخدام الفراء الطبيعي في تصميماتها، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الخميس.

وقالت رئيسة المصممين بالمجموعة الإيطالية دوناتيلا فيرزاتشي إنها "لن تقتل الحيوانات لتصنع الموضة"، ولن تستخدم الفراء الحقيقي بعد الآن في منتجاتها.

وتعد فيرزاتشي، التي تأسست عام 1978، أحدث دار أزياء تنضم إلى علامات أزياء شهيرة سبقتها إلى هذه الخطوة مثل جورجيو أرماني وكالفين كلاين وهوغو بوس ورالف لورين وغوتشي ومايكل كورس.

ورغم إعلان دوناتيلا، لا يزال موقع فيرزاتشي على الإنترنت مستمرا في إعلانه عن بيع معاطف بفراء طبيعي.

وكانت فيرزاتشي تستخدم أنواعا مختلفة من الفراء، أبرزها من كلاب الراكون، وحيوان المنك وفراء الثعالب المقطع بالليزر الذي استخدم بإحدى مجموعاتها في 2017.

وعلقت الجمعية العالمية للرفق بالحيوان على هذه الخطوة، بقولها: "تخلي علامة أزياء كبيرة مثل فيرزاتشي عن استخدام فراء الحيوانات يؤكد أن الرحمة فوق الموضة".

وفي المقابل عبر الاتحاد الدولي لتجارة الفراء في بريطانيا عن خيبة أمله بعد قرار فيرزاتشي، مضيفا أن غالبية المصممين سيواصلون استخدام الفراء الطبيعي في تصميماتهم، بديلا عن البلاستيك.

المصدر SKY NEWS