قيادة الجيش تصدر بيانا حول الوضع في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بيانا حول وضعية السيطرة في الغوطة الشرقية، وجاء في البيان: بفضل دماء شهدائنا الأبرار وتضحيات رجال قواتنا المسلحة وبالتعاون مع القوات الرديفة و الحليفة ، ومع أبناء شعبنا الأبي في الغوطة الشرقية ، أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة تحرير وتطهير عشرات القرى والبلدات والمزارع (حزرما – النشابية –الصالحية – تل فرزات – حوش خرابو – بيت نايم – المحمدية – حوش القبيات – أفتريس – حوش البارودة – حوش الأشعري – أرض الباشا– حوش الظواهرة– الشيفونية – أرض العب – الريحان – حوش مباركة – أرض الأبرشية – أرض الزاوية – أرض الصفصافة – بيت سوى – مديرا – حمورية - مسرابا – أرض التعلة بين حرستا ودوما من الغوطة الشرقية بريف دمشق ) أي ما نسبته سبعون بالمئة من المناطق التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية بعد عمليات عسكرية اتسمت بالسرعة و الحسمية والتنسيق العالي بين مختلف أنواع وصنوف القوات وكبدت المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة بالعديد والعتاد.

واضاف البيان: كما أمنت قواتنا المسلحة من خلال فتح ممرين آمنين خروج الآلاف من المدنيين الذين اتخذتهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية لممارسة أعمالها الإجرامية بحقهم وبحق المواطنين الآمنين في أحياء مدينة دمشق وقامت الجهات المعنية بتأمين كل المتطلبات لهم من رعاية صحية ومراكز إقامة آمنة، وما زال الجيش العربي السوري يؤمن هذه الممرات بالرغم من استهدافها بقذائف من المجموعات الإرهابية .

وختم البيان: إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو أبناء شعبنا الأبي للخروج من تحت نير التنظيمات الإرهابية عبر المعابر الآمنة ، وتؤكد استمرارها في أداء واجبها الوطني والدستوري في الدفاع عن الوطن حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية

دمشق 16 آذار 2018م

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة