السعودية : مناقشة تأخير أذان وإقامة صلاة العشاء لساعتين بعد المغرب !

الجمعة, 16 آذار 2018 الساعة 17:21 | مجتمع, أخبار المجتمع

السعودية : مناقشة تأخير أذان وإقامة صلاة العشاء لساعتين بعد المغرب !

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة “الرياض” السعودية عن عزم مجلس الشورى مناقشة توصية 25 من الأعضاء، طالبت بإجراء دراسة لتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة في المدن الكبرى إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام.

ووفقا للصحيفة، فإنه من المقرر أن يحسم المجلس قراره بشأن التوصية التي تبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالرفض أو القبول الثلاثاء المقبل.

وبرر أصحاب التوصية مطلبهم بضيق الوقت بين المغرب والعشاء وما يسبب مشقة للناس في قضاء حوائجهم بين الصلاتين، كما أن اتساع المدن الكبرى ساهم في هذه المشقة، إضافة إلى توفير الوقت الكافي لتمكين أصحاب المحلات التجارية من إنهاء عملهم مع صلاة العشاء لمن رغب في ذلك.


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