مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز:
أجريت اليوم الجمعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مدينة نيون السويسرية .
وكشف الموقع الرسمى لـ"يويفا" عن الجدول الكامل لمواعيد المباريات، وجاءت كالتالى..
مباريات الذهاب - الثلاثاء 3 أبريل
إشبيلية الإسباني vs بايرن ميونيخ الألماني على استاد "رامون سانشيز بيزخوان"
يوفنتوس الإيطالي vs ريال مدريد الإسباني على استاد "يوفنتوس آرينا"
مباريات الذهاب - الأربعاء 4 أبريل
برشلونة vs روما على استاد "كامب نو"
ليفربول " vs مانشستر سيتى على استاد "آنفيلد
مباريات الإياب - الثلاثاء 10 أبريل
روما الإيطالي vs برشلونة الإسباني على استاد "الأولمبيكو"
مانشستر سيتى vs ليفربول على استاد "الاتحاد"
مباريات الإياب - الأربعاء 11 أبريل
بايرن ميونخ الألماني vs إشبيلية الإسباني على استاد "إليانز آرينا"
ريال مدريد الإسباني vs يوفنتوس الإيطالي على استاد "سانتياجو برنابيو"