مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز:

أجريت اليوم الجمعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مدينة نيون السويسرية .

وكشف الموقع الرسمى لـ"يويفا" عن الجدول الكامل لمواعيد المباريات، وجاءت كالتالى..

مباريات الذهاب - الثلاثاء 3 أبريل

إشبيلية الإسباني vs بايرن ميونيخ الألماني على استاد "رامون سانشيز بيزخوان"

يوفنتوس الإيطالي vs ريال مدريد الإسباني على استاد "يوفنتوس آرينا"

مباريات الذهاب - الأربعاء 4 أبريل

برشلونة vs روما على استاد "كامب نو"

ليفربول " vs مانشستر سيتى على استاد "آنفيلد

مباريات الإياب - الثلاثاء 10 أبريل

روما الإيطالي vs برشلونة الإسباني على استاد "الأولمبيكو"

مانشستر سيتى vs ليفربول على استاد "الاتحاد"

مباريات الإياب - الأربعاء 11 أبريل

بايرن ميونخ الألماني vs إشبيلية الإسباني على استاد "إليانز آرينا"

ريال مدريد الإسباني vs يوفنتوس الإيطالي على استاد "سانتياجو برنابيو"