هل يقصد تسريبات بيع " فورسيزنز" لسامر فوز ..الوليد بن طلال يتوعد بالرد

جهينة نيوز:

توعد الأمير السعودي الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة" القابضة، بالرد على كل "الادعاءات الكاذبة التي تقال حول السعودية والشركة".

وقال الأمير على حسابه الشخصي بموقع تويتر إن "الإدعاءات الخاطئة والكاذبة حول المملكة العربية السعودية وشركة المملكة تتزايد وللأسف من وسائل إعلام عالمية معروفة".

وأضاف الأمير أنه سيرد "شخصيا على الإدعاءات قريبا".

​ولم يتضح من يقصد الأمير الوليد بن طلال من تغريدته التي نشرت باللغتين العربية والإنجليزية.

و قد كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن صفقة أبرمت بين الأمير السعودي الوليد بن طلال ورجل أعمال سوري باع الملياردير السعودي بموجبها حصته في فندق "فور سيزنز" وسط العاصمة دمشق.

و نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الصفقة اليوم الأربعاء، أن المستثمر السعودي الرائد باع حصته في فندق الفورسيزنز بالعاصمة السورية إلى رجل أعمال سوري يدعى سامر فوز مرتبط بحسب الصحيفة بالرئيس الأسد.

وقالت "فايننشال تايمز" في تقريريها إن إجراءات عملية البيع قد اكتملت خلال فترة احتجاز الوليد بن طلال في إطار حملة مكافحة الفساد، التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأت في نوفمبر وتوقفت الشهر الماضي.

وتأتي عملية بيع فندق "فور سيزنز" دمشق في إطار عملية بيع شاملة للفنادق، التي تملكها "المملكة القابضة"، وهي مؤسسة استثمارية يملكها الأمير السعودي. وانطلقت عملية البيع أثناء احتجاز الوليد بن طلال، وتمكن فريقه خلالها أيضا من بيع فندق "فور سيزنز" بيروت بمبلغ يصل إلى 115 مليون دولار.