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وضعية تظهر سيطرة الجيش السوري على بلدة الريحان شرق مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق.
الجمعة, 16 آذار 2018 الساعة 15:31 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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