كيف تلوّنون بيض العيد بطريقة طبيعية؟

جهينة نيوز:

ينتظر الأطفال حلول عيد الفصح المجيد لتزيين البيض، حيث بامكانهم تلوين البيض من المطبخ بعيدًا من الملوّنات الاصطناعية

إليكم بعض المكونات التي بإمكانكم استعمالها:

- قشور البصل لتحول لون البيض إلى بني او أصفر.

- اوراق الملفوف الأحمر او الشمندر لتحويل لون البيض إلى اللون البنفسجي.

- اوراق الورود تلوّن البيض باللون الأحمر او الزهري.

- الكركم لإعطاء البيض اللون الأصفر او ذهبي خفيف والبابريكا لإعطاء البيض لوناً برتقالياً خفيفاً

- القهوة إعطاء البيض اللون البني الغامق

- القرفة لتحويل لون البيض إلى ذهبي

وكل ما عليكم فعله هو غلي هذه المكونات كل على حدة بالماء ومن ثم نقع البيض في المزيج لدقائق عدة من أجل الحصول على بيض باللون الذي ترغبون به.