رصد أحدث نظام حرب إلكترونية في العالم على مروحية سورية

جهينة نيوز

نشرت صفحة الموسوعه العسكرية السورية على الفيسبوك صورة لمروحية مي-8 تابعه للقوات السورية و يظهر عليها بوضوح نظام الحرب الإلكترونية " Richag-AV" في أول ظهور له بيد القوات السورية.

و يعتبر نظام " Richag-AV" من أخطر أسلحة الحرب الإلكترونية في العالم و قد أثار الإعلام الغربي مؤخراً في نسخته البحرية حيث تسبب النظام بإعادة توجيه سفن للناتو الى مكان آخر, و يمكن إستعمال النظام لتدمير الأجهزة الإلكترونية على الصواريخ و حرفها عن مسارها و يمكن تثبيته على المروحيات و على السفن و يستعمل مع الاسلحة البرية, فيما لا تزال المعلومات حول هذا السلاح محدودة.