اكتشاف جيبٍ هوائي طوله 9 سنتيمترات في رأس عجوز..!؟

جهينة نيوز:

كشفت فحوصاتٌ طبية مذهلة، عن وجود جيبٍ هوائي طوله 9 سنتيمترات في رأس كهل، يُسبب له السقوط المتكرر.

خشي الأطباء، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية، أن يكون المريض البالغ من العمر 84 عاماً يعاني من سكتةٍ دماغية، بعد أن جاء يشكو من وهنٍ مفاجئ في جانب جسده الأيسر والسقوط عدة مرات.

وأظهرت الفحوصات أنَّ المريض يعاني من وجود جيبٍ هوائي في الشق الأيمن من الفص الجبهي، الذي يتحكم في حركة الجانب الأيسر من الجسم.

وبالفحص الدقيق وجدوا أنَّ سببه هو وجود ورمٍ عظمي في جيبه الأنفي، تسبب أيضاً في سكتةٍ دماغيةٍ موقتة.

غير أنَّ المريض رفض أن يخضع للجراحة، وأُخرِجَ من المستشفى، وأُخضِعَ لبرنامج وقاية من السكتات الدماغية الثانوية.

وكشف الفريق الطبي الذي كان يقوده الطبيب فينلي براون كيف أنَّ المريض لم يعد يُعاني من ضعف الجانب الأيسر بعد 12 أسبوعاً.

وأضاف الجراحون أنَّ هذه الحالة هي أحد المضاعفات النادرة لحالة الورم العظمي بالجيوب الأنفية.

وشرحوا كيف كانت حالات الجيوب الهوائية توصف سابقاً في كتب الطب بأنَّها "سببٌ نادرٌ للسكتات الدماغية".

وكان الأطباء في أيرلندا الشمالية مأخوذين للغاية بحسب موقع Forbes بحالة المريض، حتى إنهم نشروا قصته في دورية BMJ Case Reports الطبية المرموقة، تحت عنوان: "الرجل الذي فقد جزءاً من