بايرن ميونيخ: ألكانتارا سيغيب «بضعة أيام» عن التمارين

جهينة نيوز:

أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني، أمس، أنّ لاعبه الإسباني تياغو ألكانتارا سيغيب «بضعة أيام» عن التمارين، بعد تعرّضه لإصابة طفيفة في القدم اليسرى خلال مباراة الأربعاء ضد بشكتاش التركي ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتأهّل النادي البافاري إلى الدور ربع النهائي للموسم السابع توالياً، بعد فوزه على مضيفه التركي 3-1 أمس الأوّل (5-0 ذهاباً في ميونيخ).

وكان الدولي الإسباني مسجّل الهدف الأوّل في الدقيقة 18، قبل أن يترك أرض الملعب في الدقيقة 34 بسبب الإصابة.

وقَلّل النادي البافاري أمس من شأن هذه الإصابة، مشيراً إلى أنّ اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، سيبقى بعيداً عن الملعب «لفترة وجيزة»، وأنّ الإصابة لا تعدو كونها «شداً في أوتار القدم اليسرى».

وأكد النادي في بيان أنّ الفريق الطبي أجرى فحوصاً للاعب صباح أمس، وتمّ في ضوئها اتخاذ قرار «بغيابه عن التمارين لبضعة أيام».

وعليه، يتوقع أن يغيب اللاعب عن اللقاء المرتقَب بين بايرن ومضيفه لايبزيغ الأحد، علماً أنّ النادي البافاري اقترب بشكل كبير من إحراز لقبه السادس توالياً في البوندسليغا، إذ يتصدّر حالياً بفارق 20 نقطة عن شالكه أقرب مطارديه، بعد 26 مرحلة في الدوري الألماني (من أصل 34).

وعانى ألكانتارا مراراً مع الإصابات، ففي هذا الموسم غاب عن 13 مباراة بسبب إصابة في قدمه قبل أن يعود منتصف شباط الماضي، علماً أنه غاب لنصف موسم تقريباً في 2015 بسبب إصابة في الركبة.