قتلى وجرحى في صفوف الشرطة الاسبانية خلال صدامات وسط مدريد

جهينة نيوز:

أعلنت الشرطة الاسبانية الجمعة، اصابة 10 من عناصرها واعتقال 6 أشخاص، خلال صدامات في وسط مدريد مساء الخميس، بعد وفاة بائع سنغالي متجول.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال متحدث باسم الشرطة إن "عدد الجرحى بلغ 10 من عناصر الشرطة الوطنية. وهذا لا يعني أن لا مزيد من الجرحى بين عناصر الشرطة البلدية".

من جهة أخرى، اعتقل 6 أشخاص من الجنسية الإسبانية، بينهم قاصر وامرأة، وفق ما أعلنت الشرطة الوطنية.

وكانت الصدامات، غير المألوفة في العاصمة الإسبانية، اندلعت إثر تظاهرة احتجاج على وفاة سنغالي في الثلاثين من العمر. وكان مام مبايي ديايي بائعاً متجولاً في ساحة "لا بويرتا دل سول" الشهيرة في مدريد، بحسب ما افادت شهادات عدد كبير من السنغاليين.

ورشق محتجون حجارة وقناني... على شاحنة لرجال الإطفاء وعلى قوى الأمن، التي ردت بإطلاق الرصاص المطاط. وفي شوارع مجاورة وما وراءها، أحرقت قطع أثاث ودراجات هوائية.