رسمياً.. الملكة إليزابيث توافق على زواج الأمير هاري

جهينة نيوز:

أعطت الملكة إليزابيث الثانية موافقتها على زواج حفيدها الأمير هاري من الممثلة الأميركية ميغن ماركل.

وكتبت الملكة في رسالة موجهة الى المجلس الخاص المكلف تقديم المشورة إليها "أعلن موافقتي على عقد قران حفيدي الحبيب الأمير هنري تشارلز البرت ديفيد ويلز على رايتشل ميغن ماركل".

وبموجب القانون ينبغي على شخص هو من بين أول ستة ورثة للعرش البريطاني أن يحصل على موافقة الملكة قبل الزواج، والأمير هاري هو الخامس في ترتيب خلافة العرش بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام وابن وابنة هذا الأخير جورج وشارلوت وسيصبح سادساً مع ولادة الطفل الثالث للأمير وليام وزوجته كايت في نيسان.

وبدأ الأمير هاري علاقته بميغن ماركل في تموز 2016 وهما يقيمان في أحد أجنحة قصر كنسينغتون.

وسيتزوج الأمير هاري في 19 أيار في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور قرب لندن واستعداداً للزواج تعمدت ميغن ماركل في الكنيسة الانغليكانية وهي شاركت الاثنين للمرة الأولى في مناسبة رسمية بحضور الملكة اليزابيث.