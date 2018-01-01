ريابكوف: روسيا ستستخدم مبدأ التكافؤ في ردها على العقوبات

الجمعة, 16 آذار 2018 الساعة 12:44 | سياسة, عالمي

ريابكوف: روسيا ستستخدم مبدأ التكافؤ في ردها على العقوبات

جهينة نيوز:

اعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف اليوم الجمعة، ان موسكو سترد على حزمة عقوبات أميركية جديدة بتوسيع لائحتها السوداء للأميركيين، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ونسبت الوكالة لريابكوف، ان روسيا ستستخدم مبدأ التكافؤ في ردها على العقوبات التي فُرضت عليها بزعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية وشن هجمات إلكترونية، لكن موسكو لا تستبعد أي إجراءات إضافية.

واوضح ريابكوف ان موسكو تُريد الإبقاء على الحوار مع واشنطن، معتبراً ان الأشخاص الذين يُريدون تدمير العلاقات مع روسيا في الولايات المتحدة "يلعبون بالنار".


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