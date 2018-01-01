ماتيس.. إقالة تيلرسون شأن أمريكي

جهينة نيوز:

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ان مسألة إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون لم تُطرح خلال جولته الخارجية هذا الأسبوع، واصفاً الأمر بأنه شأن أميركي.

وفي أول تصريحات علنية له منذ أن أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب إقالة تيلرسون يوم الثلاثاء، قال ماتيس الذي ربطته علاقات عمل وثيقة مع تيلرسون، إن الحلفاء يُدركون أن العلاقات مع الولايات المتحدة أعمق من العلاقات مع أي فرد.

وقال ماتيس للصحافيين، خلال عودته بالطائرة إلى واشنطن قادماً من البحرين: "الموضوع حتى لم يطرح إلا معكم (في الإعلام) وأفهم سبب أسئلتكم"، مضيفاً: "لكنني فقط أوضح أنه في معظم أنحاء العالم هذا الأمر ما هو إلّا شأن يخص واشنطن".

وأحجم وزير الدفاع عن التعليق عن متى علم بأمر إقالة تيلرسون، ولم يُقدم أي انطباعات شخصية في شأنها، عدا القول إنه لم تتم مناقشة المسألة خلال محادثاته في اليومَيْن الماضيَيْن مع قادة البحرين ومبعوث "حلف شمال الأطلسي" إلى أفغانستان.