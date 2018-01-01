أنباء عن مقتل كبير ارهابيي جوبر و المسؤول عن الخطف و التعذيب

الجمعة, 16 آذار 2018 الساعة 12:25 | شؤون محلية, آثار سورية

أنباء عن مقتل كبير ارهابيي جوبر و المسؤول عن الخطف و التعذيب

جهينة نيوز

أفاد تقرير أهلي عن مقتل الارهابي صدام جوبر و المسمى المسؤول الامني في جوبر و هو المسؤول عن خطف و تعذيب مئات السوريين و تنفيذ عمليات إعدام بحق المدنيين بضربة جوية للجيش السوري بتاريخ 13 اذار 2018.

و كان الارهابي صدام جوبر احد ابرز المطلوبين للعدالة نجم للقنوات الفضائية المساهمة بالعدوان على سورية و بشكل خاص قناة الجزيرة القطرية التي كانت تصوره كبطل رغم ارتكابه عشرات من جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية.

و أفاد المصدر ان هناك حالة ارتياح بين صفوف المواطنيين المحتجزين في جوبر بعد أنباء عن مقتل الارهابي صدام جوبر المسؤول عن التعذيب و الخطف, و الذي كان يثير الهلع في صفوف الاهالي.


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