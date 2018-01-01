لافروف ردا على وزير الدفاع البريطاني: "نبهنا واشنطن بشأن تهديد سورية"

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تهديدات الولايات المتحدة لسوريا غير مقبولة، وأن وموسكو نبهت واشنطن إلى ذلك عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية.

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية عقب لقائه مع نظيريه التركي والإيراني في أستانا، اليوم الجمعة 16 مارس / آذار: "التهديدات الأخيرة بشن ضربات عسكرية من قبل الولايات المتحدة على سوريا، بما فيه دمشق، غير لائقة وغير مقبولة".

وتابع: "حدث ذلك في أبريل / نيسان الماضي، على أساس اتهامات فارغة باستخدام الحكومة السورية للسلاح الكيميائي".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه تم نقل الموقف الروسي بشكل واضح للممثلين الأمريكيين عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية".

و في سياق آخر و رداً على تصريحات وزير الدفاع البريطاني غيفين وليامسون قال لافروف أنه يفتقر إلى التعليم (التربية).

فقد قال لافروف: "إنه شاب وسيم، ولابد أنه أراد دخول التاريخ بتصريحاته الصارخة أو أنه يفتقر إلى التعليم".

وكان ويليامسون قد قال في وقت سابق إن لندن تنتظر رد فعل موسكو على طرد الدبلوماسيين. وأدلى بتصريحات وقحة عن إمكانية رد روسيا. ووفقا له فإن تصرفات روسيا "قاسية وفظيعة"، كما أضاف أنه "على روسيا أن تتنحى جانبا وتخرس".