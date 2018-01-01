البيت الأبيض: واشنطن ستتصرف بشكل صارم تجاه روسيا حتى تغير سلوكها

جهينة نيوز

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرس، اليوم الخميس 15 مارس/ آذار، إن الولايات المتحدة ستتصرف بشكل صارم تجاه روسيا حتى تغير سياستها.

وأضافت ساندرس للصحفيين: "يجب عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يكونوا لاعبين جيدين أم سيئين".

واستطردت: "بإمكانكم الحكم انطلاقا من القرارات التي اتخذناها، نحن سنتصرف بشكل صارم".

وفي إجابة عن سؤال حول ما إذا كان بوتين "صديقا أو عدوا" للولايات المتحدة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "على روسيا أن تقرر ذلك بنفسها".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، اليوم الخميس، فرض عقوبات ضد 19 شخصا و5 كيانات اعتبارية روسية، وتم إعداد هذه القائمة بموجب قانون "مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" المعروف بـ"كاتسا"، الذي اعتمدته الولايات المتحدة في صيف عام 2017، وتنفيذا لمرسوم 13694 حول حجب ممتلكات أفراد معينين متورطين في نشاط سيبراني خبيث.

المصدر sputnik