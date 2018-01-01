ماذا لو سأم أردوغان من اذلال الاوروبيين والاملاءات الامريكية..؟ و ماذا لو سقط الاردن!

خاص جهينة نيوز

مطلع الأزمة السورية قامت روسيا بتسليم سورية صواريخ ياخونت التي شكلت عامل رعب للأساطيل الغربية و أكثر

من ذلك أصبح لها على الساحل السوري قاعدة عسكرية جديدة في حميميم و طورت قاعدتها القديمة في طرطوس و

أصبحت مهاجمة سورية من البحر مجازفة و تأكد ذلك بعد إختفاء صواريخ التوماهوك التي أطلقت على مطار

الشعيرات, و منذ إختفاء صواريخ التوماهوك و الناتو يحشد قواته في الاردن في قاعدة الأزرق الامريكية (الصورة

المرفقة) على أمل التدخل عسكرياً من الجنوب و لكن سورية و حلفائها قطعوا الطريق على الامريكي ببدء تحرير

شرق دمشق, و لكن نقل القوات الامريكية الى الأردن كان له قراءة أخرى لدى الكتاب الغربيين و هو ما تطرق له

موقع " 21stcenturywire".

و تسائل كاتب التقرير و هو المحلل السياسي الامريكي اندريه فيتشك ماذا لو سئمت تركيا من إذلال الاتحاد الآوروبي

لسنوات و ماذا لو قررت أنها لا تريد الخضوع للإملاءات الأمريكية بعد الآن و تقربت من روسيا أو الصين أو إيران

أليس ذلك خطر على الناتو الذي نقل قواته المميتة و الضاربة الى القاعدة الأمريكية في الاردن.

و تسائل التقرير هل الغرب حقاً يفقد تركيا و حلف الناتو غير متأكد بعد ولا المسؤولين الاتراك ولا حتى أردوغان نفسه

يعرف شيء, و هذا الأمر يثير مراكز القرار و الدراسات في بروكسل و واشنطن و لندن.

يقول كاتب التقرير إن قاعدة أنجريليك التركية أهم قاعدة جوية في الشرق الأوسط و يمكن للغرب قصف أي شي من

هذه القاعدة في سورية و العراق و أفغانستان أو حتى لبنان و إيران فموقعها الجغرافي رائع و يوجد فيها بنية تحتية

جيدة, و لكن الناتو يذهب بإتجاه قاعدة الازرق في الاردن, و لكن لماذا الاردن.؟

الاردن لانه فقير ولا يوجد معارضة بكونه نظام قمعي و أي معارض في الاردن يتم خطفه و تعذيبه ولا يشعر الناتو

بالقلق في الاردن و خصوصا بعد شبح الانقلاب في تركيا, و قال التقرير ان الشبكة الاعلامية الرسمية في المانيا

دويتشيه فيله سخرت من نقل القوات الالمانية الى القاعدة الامريكية في الاردن و لكنه قالت انها تفهم السبب لان الملك

الاردني الذي تلقى علومه في بريطانيا وضع نفسه و بلده في تصرف السياسات الغربية في جميع النزاعات في الشرق

الأوسط, و لا يمكنه البقاء بدون المعونات الغربية ولا بديل للملك الاردني من ان يكون رجل الغرب في المنطقة.

و نقل التقرير عن سيدة اردنية كان هناك فندق سياحي يقيم فيه زوار المحميات و لكنه اصبح مقر للجنود الألمان و

الامريكيين و نشعر بالخوف الشديد من وجودنا قرب القاعدة الامريكية لان هناك الكثير من الاسباب التي تجعل

أشخاص يفكرون بمهاجمة هذه القاعدة الامريكية.

و أحد الأردنيين قال لمعد التقرير خلال زيارته الى قاعدة الازرق الامريكية الناس لا تهتم بتوسيع القاعدة الامريكية

لانها تبحث عن لقمة عيشها و ارشد الاردني الذي رافق الكاتب الى القاعدة الامريكية على الاماكن التي كان الامريكيين

يدربون فيها المعارضين السوريين, و لكن حين عاد من القاعدة الامريكية في الطريق الى عمان التقى بصديق اجنبي

قال له الاردن يعيش من ازمات اللاجئين و المساعدات و القواعد العسكرية و يقول له الاردنيين فقدوا الايدولوجيا و لا

احد يهتم و روح التضامن مع المحيط معدومة بفضل برامج و حملات التلقين التي يرعاها الغرب و يمولها كمساعدات

و لكن هناك بالقرب من الاردن في سورية الدولة لازالت قائمة رغم انها خسرت مئات آلاف الأشخاص و لكنها تمكنت

من الصمود امام التدخل الغربي و قد يكون هذا الامر اهم حدث في التاريخ العربي الحديث و هو ما يشير الى أن الناتو

فقد سورية و يفقد تركيا و ما أدراك عن تأثير أحجار الدومينو فقد يخسر الاردن أيضاً حيث قد يستيقظ الناس و

يرفوضن الوجود الاجنبي, و ذلك بحسب التقرير.

ترجمة و تعليق: جهينة نيوز