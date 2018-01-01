الغربي يدعو لتفعيل دور المجتمع الأهلي ضمن احتفالية اليوم العالمي لحماية المستهلك

جهينة نيوز:

ركزت مداخلات المشاركين في احتفالية اليوم العالمي لحماية المستهلك على دور المستهلك في الرقابة التموينية على الأسواق وضرورة حصول أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية على حماية منتجاتهم من خلال الحصول على العلامات التجارية.

وأكد المشاركون خلال الاحتفالية الذي أقامتها جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها بعنوان "اين نحن من حقوق المستهلك .. الواقع والطموح" في فندق داما روز بدمشق أهمية توافر السلع على تنوعها وبمواصفات عالية ومنح العلامة التجارية لأي صاحب فعالية اقتصادية بالسرعة القصوى كونه يسهم في منع ظاهرة تقليد وتزوير العلامات التجارية لما تسببه من أثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وأشار المشاركون إلى الفوائد التي حققها تطبيق عين المواطن في كشف حالات الخلل والفساد في الأسواق حيث وصلت إلى ما يزيد عن 600 شكوى تمت معالجتها مباشرة مؤكدين أهمية الجهود التي تبذلها جمعية حماية المستهلك في التصدي لحالات الغش الموجودة في الاسواق.

وفي كلمة له خلال الاحتفالية أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة تعمل على تأمين السلع والمواد الغذائية بالأسواق وفق أفضل الشروط والمواصفات وبما يضمن الأمن الغذائي للمستهلك مشيرا إلى الاجراءات التي تتخذها الوزارة للقيام بنشر ثقافة الشكوى وتعزيز حقوق المستهلك وتفعيل دور المجتمع الأهلي في ضبط الأسواق .

بدورها بينت رئيسة جمعية حماية المستهلك الدكتورة سراب عثمان أن الجمعية تعمل بكل طاقاتها لتوعية المستهلك ونشر ثقافة حقوقه ليكون على دراية وإدراك كامل لهذه الحقوق.

وتنص حقوق المستهلك التي تبنتها الامم المتحدة على ضمان حصوله على المعلومة لاتخاذ قرار الشراء والمعرفة والاختيار واشباع احتياجاته الاساسية والتعويض والتثقيف والحياة في بيئة صحية.

ولفت الدكتور حسام نصر الله مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى الدور الكبير الذي تقوم به المديرية في ضبط الأسواق من خلال جولات المراقبين وتطبيق القانون على المخالفين مبينا أن الوزارة أطلقت تطبيق عين المواطن لتعزيز ثقافة الشكوى والوصول بشكل اسرع إلى المخالفين.

من جانبه رأى رئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان قلاع أنه يتوجب على جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية احترام حقوق المستهلك في المواصفات المذكورة على السلع المطروحة بالاسواق.

كما اشار نضال عدرا من هيئة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة إلى آلية عمل الهيئة في إعداد المواصفات العامة للمنتجات على اختلاف أنواعها في حين دعت مدير عام المخابر لينا عبد العزيز إلى التعاون مع الجهات المعنية والمختصة لإجراء التحاليل والفحوص المخبرية اللازمة للسلع والمواد الغذائية المنتجة محليا والمستوردة بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج وتوافر عوامل الصحة والسلامة الغذائية فيه .

وتحتفل دول العالم في ال15 آذار من كل عام باليوم العالمي لحماية المستهلك لرفع صوته في مختلف المحافل والتواصل مع كل الجهات والشركات والمؤسسات المقدمة للخدمات من أجل حماية حقوقه وتوفير احتياجاته.