قتلى في إنهيار جسر امريكي قيمته 14 مليون دولار بعد اسبوع على افتتاحه

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس، بانهيار جسر للمشاة في جامعة فلوريدا الدولية بمدينة ميامي، بولاية فلوريدا، مع ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في الحادث.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، عن المتحدث باسم إدارة شرطة ميامي قوله إن عدد المصابين غير معروف حتى الآن.

وقال المتحدث باسم دورية الطريق السريع في فلوريدا أليخاندرو كاماتشو، إن خمس أو ست سيارات سُحقت تحت الجسر، فيما قالت المتحدثة باسم المطافئ في ميامي لشبكة "سي إن إن" إن هناك إصابات متعددة.

جدير بالذكر أن الجسر قد افتتح يوم السبت الماضي، ووفقا لبعض المعلومات التي نشرها موقع جامعة فلوريدا FIU حول الجسر، فقد بلغت تكلفة بناءه 14.2 مليون دولار وتم تمويلها كجزء من منحة من وزارة النقل الأمريكية