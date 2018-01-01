الجيش يواصل تقدمه في الغوطة الشرقية ويطبق السيطرة على بلدتي حمورية والريحان

جهينة نيوز:

سيطر الجيش السوري بشكل كامل على بلدة حمورية بالغوطة الشرقية بعد معارك طرد على إثرها الإرهابيين خارج البلدة، بالتزامن مع تأمينه خروج آلاف المدنيين من الممر الإنساني الذي افتتحه اليوم في البلدة ذاتها.

واحكم الجيش سيطرته على بلدة حمورية بعد إيقاع الإرهابيين في حالة من التخبط إثر التقدم الكبير للجيش وخروج آلاف المدنيين من سيطرتها، وفقا لما اوردته وكالة سانا.

وادعت بعض تنسيقيات المسلحين أن تنظيمي “النصرة” و”فيلق الرحمن” الإرهابيين شنا هجوما معاكسا على مواقع الجيش في المدينة المحررة حيث تجري اشتباكات عنيفة واستهداف لتحركات المسلحين بالصواريخ، على حد قولها.

واكدت مصادر ميدانية أن الجيش تمكن من فرض سيطرته على بلدة الريحان في الجبهة الشمالية للغوطة بعد أن استكمل أمس السيطرة على مزارعها وعلى منطقة “حوش المباركة” المحاذية لها.

كما أشارت المصادر إلى أن الجيش يتقدم وسط معارك عنيفة ضمن الحي الشرقي لبلدة جسرين جنوب الغوطة، فيما أحكم سيطرته على مزارعها الشمالية الشرقية خلال ساعات النهار.