انفجار في مصنع للكيماويات في أمريكا

الخميس, 15 آذار 2018 الساعة 22:45 | مجتمع, حوادث

انفجار في مصنع للكيماويات في أمريكا

جهينة نيوز

وقع انفجار في مصنع للكيماويات في مدينة كريسون في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الخميس 15 مارس/ آذار.

ذكرت قناة "سي بي إس" الإخبارية نقلا عن رجال الإطفاء، قولهم أنه تم فقد شخص وحد، وأصيب آخر بجروح بالغة"، مشيرة إلى أن أربع سيارات إسعاف على الأقل وصلت إلى مكان الحادث في مصنع الكيماويات.

وأوصت السلطات بالتوجه إلى المشافي لأولئك الذين استنشقوا الدخان جراء الانفجار", ووفقا للقناة التلفزيونية، لم يتم الإعلان عن عمليات الإجلاء في منطقة الانفجار, وصرح محافظ المدينة بوب كورنيت، أن منتجات المصنع تضم الصابون والأحماض.


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