ولي العهد السعودي ابن سلمان سجن والدته في الاقامة الجبرية لسنتين

جهينة نيوز

قالت شبكة ان بي سي نيوز الامريكية و نقلاً عن مسؤولين امريكيين ان بن سلمان وضع والدته في الاقامة الجبرية لمدة اكثر من سنتين, و جاء في التقرير الامريكي انه من المتوقع و خلال زيارة ابن سلمان الى البيت الابيض الاسبوع المقبل أن يتم الترحيب به كإصلاحي يقوم بتوسيع حريات المرأة في أكثر الدول تخلفاً بحقوق المرأة في العالم و لكن هناك سيدة واحدة لم تستفيد من هذه الاصلاحات و هي والدة الامير.

و اشار التقرير الى ان محمد بن سلمان و الذي يشار له دائماً بالاحرف أم بي اس "MBS" و منذ سنتين يقيد حركة والدته و يمنعها من رؤية الملك السعودي, و خلال سنتين كان يقدم تفسيرات مختلفة مثل انها تخضع للعلاج او انها خارج البلاد و لم يكن يعلم الملك بالأمر.

و بحسب التقرير منع والدته من مقابلة والده لانه كان قلقاً من معارضتها للاجراءات التي يقوم بها للاستيلاء على السلطة و التي يمكن ان تقسم العائلة المالكة, و اشار التقرير الى ان ابن سلمان و هو في الحادية و الثلاثين قام بإعتقال أكثر من 200 مسؤول و رجل أعمالبما فيهم الامراء البارزين و ذلك بعد أن نجح في عزل و تهميش ولي العهد السابق.

و بحسب التقرير فإن الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما في العام 2015 كان يعلم ان محمد ابن سلمان إعتقل والدته حيث نقلت الشبكة الاخبارية الامريكية عن مصدر امريكي مسؤول انه في العام 2015 و خلال لقاء سلمان بن عبد العزيز من باراك اوباما قال الملك السعودي للرئيس الامريكي ان زوجته في نيويورك تتلقى العلاج و قد يحاول زيارتها و لكن اوباما لم يخبر الملك السعودي ان زوجته ليست في الولايات المتحدة الامريكية , و لك تدخل الاراضي الامريكية.