طفلة بعمر عامين تنقذ أمها من الموت بطريقة بارعة

جهينة نيوز:

أنقذت طفلة بعمر عامين أمها الحامل بعد أن أغمى عليها، وذلك عن طريق استخدام طلب المساعدة عن طريق تطبيق الهاتف المسمى “FaceTime”، بعد أن اتصلت بجدتها وصاحت “أمي على الأرض”.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن “كاتي ماري بوتر”، البالغة من العمر 27 عاماً، قد انهارت في غرفة النوم، مما دفع الطفلة “ميا”، البالغة عامين، إلى الاتصال بجدتها عن طريق هاتف أمها النقال وصرخت لجدتها وهي توجه الهاتف طالبة النجدة.

استدعت الجدة النجدة على الفور، وتم نقل “كاتي ماري” إلى المستشفى سريعا، وقالت “كاتي ماري” بعد إفاقتها إنها كانت تعاني من عدم انتظام في الدورة الدموية خلال فترة الحمل، معلقة: “دقات قلبي وضغط دمي منخفضان للغاية، ويعتقد الأطباء أنني مصابة بفقر الدم”.

وما أنقذ حياة “كاتي” هو أن طفلتها كانت قد رأتها أكثر من مرة وهي تستخدم التطبيق على الهاتف، مما أدى إلى تعلمها السريع، وطلب النجدة في الوقت المناسب.

وتشجع “كاتي”، التي أصبحت تسمى طفلتها “بطلة” أولياء الأمور الآخرين على تدريب أطفالهم على استخدام تطبيقات الهاتف في حالات الطوارئ.