بالفيديو.. أكثر من 10 آلاف مواطن سوري يخرجون من الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية

الخميس, 15 آذار 2018 الساعة 18:58 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

بالفيديو.. أكثر من 10 آلاف مواطن سوري يخرجون من الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية


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