بالخريطة.. وضعية السيطرة في الغوطة الشرقية بعد تحرير بلدة حمورية

الخميس, 15 آذار 2018 الساعة 18:47 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالخريطة.. وضعية السيطرة في الغوطة الشرقية بعد تحرير بلدة حمورية

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