إقرار مشاريع خدمية بقيمة تتجاوز الـ42 مليارة ليرة

جهينة نيوز:

أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وبرئاسة المهندس عماد خميس في جسلتها اليوم عدد من المشاريع الخدمية والتنموية المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين " " ماء , كهرباء , صحة , اتصالات , تعليم , طرقات , إزالة أنقاض وتأمين السلع الأساسية وخلق فرص عمل حقيقية "إنتاجية " في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري حديثا والمناطق الأخرى التي كانت البوصلة الأساسية للخطة الإسعافية لإعادة الإعمار في العام 2018 والتي أقرتها اللجنة باعتمادات بلغت /42 / مليار و 425 مليون ليرة سورية .

ووصل عدد المشاريع المعتمدة الى /493/ مشروعا "خدمي وتنموي" توزعت على الوزارات والجهات العامة وفق عدد من المعايير تتجلى بإعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع التي بدا العمل فيها بالخطة الإسعافية للعام 2017 ومدى أهمية المشروع في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين على أن يتم البدء بصرف /5/ مليارات ليرة شهريا اعتبارا من بداية الشهر القادم .

وفي موضوع آخر اعتمدت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مبدأ التوازن السعري لإنهاء مشكلة العقود المتوقفة بين المؤسسات العامة والشركات الإنشائية, حيث أن اغلبها مرتبط بالبنى التحتية في النقل والصرف الصحي ومشاريع المياه والطرق والجسور والانصالات والتي توقفت جراء الظروف الاقتصادية التي فرضتها الحرب على الإرهاب وقد بلغ عدد هذه المشاريع /376/ مشروعا.

وكلفت اللجنة وزير الأشغال العامة و الإسكان التنسيق مع الوزارات لتحديد أولوياتها من هذه المشاريع إضافة إلى عقد اجتماع مع وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتحديد قيمة المبلغ المطلوب لمعالجة هذه المشاريع وفق التوازن السعري لتكون ضمن خطة الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة.