بن سلمان: هذا ما سنفعله إذا طورت إيران قنبلة نووية!؟

جهينة نيوز

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه في حال طورت إيران قنبلة نووية، فإن السعودية ستقوم بالشيء نفسه وفي أسرع وقت ممكن.

وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية نشرت اليوم الخميس، أكد فيها أن الرياض "لا تريد الحصول على أي أسلحة نووية، لكنها ستحذو حذو إيران بلا أدنى شك في أسرع وقت ممكن إذا طورت قنبلة نووية".

ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، فقد ذكر ولي العهد السعودي، أن بلاده لا تعتبر إيران منافسة لها، مشيرا إلى أن "الجيش الإيراني ليس من ضمن الجيوش الـ5 الأوائل على مستوى العالم الإسلامي"، وأن "الاقتصاد السعودي أكبر من الإيراني، وأن إيران بعيدة عن أن تكون مساوية للسعودية".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "دول العالم لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث. لا أريد أن أرى نفس الأحداث في الشرق الأوسط.. خامنئي يشبه هتلر إلى حد كبير".