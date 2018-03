نيكولاس كيدج "سوبر مان" في فيلم جديد

جهينة نيوز:

حلم الممثل الأمريكي ​نيكولاس كيدج​ سيصبح حقيقية، حيث سيؤدي شخصية "سوبر مان" في فيلم الرسوم المتحركة الجديد Teen Titans Go! To the Movies أحدث اصدارات شركة Warner Bros.

وكشفت مجلة Yahoo أن أحداث الفيلم الجديد تدور حول مجموعة من الأبطال الخارقين في سن المراهقة يسعون إلى إيجاد مكان لهم في عالم الشهرة بهوليوود ولكن عندما يتم توجيه هذه المجموعة من قبل شخص شرير شديد الخطورة يسعى للسيطرة على الأرض تتغير خطتهم ويحاولون إيقافه بكل الطرق.

ويشارك كيدج في الفيلم الجديد إلى جانب عددا من النجوم أبرزهم كريستين بيل وكاري بيتون وويل أرنيت ومن تأليف واخراج أرون هورفاث.