مركز المصالحة: خروج أكثر من 4 آلاف مدني من الغوطة وتوقعات باخراج اكثر من 13 ألف مع نهاية اليوم

الخميس, 15 آذار 2018 الساعة 15:55 | سياسة, محلي

مركز المصالحة: خروج أكثر من 4 آلاف مدني من الغوطة وتوقعات باخراج اكثر من 13 ألف مع نهاية اليوم

جهينة نيوز

أعلن الناطق باسم مركز المصالحة الروسي، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أن أكثر من 4 آلاف مدني تم إجلاؤهم اليوم الخميس من الغوطة الشرقية عبر الممر الانساني.

وقال الناطق: "بما يتوافق مع الاتفاقات بمساعدة مركز المصالحة يجري إجلاء المدنيين من بلدات حمورية وسقبا وحزة عبر الممر الإنساني الذي فتح اليوم من منطقة حمورية تم إخراج أكثر من 4 آلاف شخص. إجلاء الناس مستمر، ومن المتوقع إجلاء ما لا يقل عن 13 ألف إنسان مع نهاية اليوم".

وأضاف أن "السكان وصلهم 137 طنا من المواد الغذائية وطعام الأطفال والمواد الطبية والأدوية".

وكان فرع الصليب الأحمر الدولي في دمشق، أعلن اليوم الخميس، عن وصول القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى الممر الإنساني في مخيم الوافدين، متجهة نحو دوما في الغوطة الشرقية.


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